İsmail Haniye'nin gelini İnas Haniye gözyaşlarıyla babasına böyle veda etti: Ey cennet halkı, onu karşılayın

Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen İsmail Haniye'nin gelini İnas Haniye, babasına gözyaşlarıyla veda etti. İnas, "Yeryüzü onu kaybetti. Ey cennet halkı, onu karşılayın." dedi.

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