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İsmail Haniye'nin gelini İnas Haniye gözyaşlarıyla babasına böyle veda etti: Ey cennet halkı, onu karşılayın

İsmail Haniye'nin gelini İnas Haniye gözyaşlarıyla babasına böyle veda etti: Ey cennet halkı, onu karşılayın

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 14:31
Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen İsmail Haniye'nin gelini İnas Haniye, babasına gözyaşlarıyla veda etti. İnas, "Yeryüzü onu kaybetti. Ey cennet halkı, onu karşılayın." dedi.
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