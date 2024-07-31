İsmail Haniye'ye suikast nasıl yapıldı? A Haber'de çarpıcı "İran" açıklamaları: Yerel istihbarat ajanlarıyla sızma baskın! F-35 uçaklarıyla yapıldı

"AYNI GECE İKİ SALDIRI"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın:

Tüm İslam dünyasına geçmiş olsun. Dün gece yapıldı bütün saldırı aslında bunu söyleyelim. Benim kanaatime göre aynı gecede iki saldırı yapıldı. Bu planlı bir saldırı.

Bu saldırı Hamas örgütünü sora erdirir mi? Liderin ölmesi daha önce çocuklarını ve torunlarını öldürdüler.

İran'ın Hamas liderini koruyamaması… Dikkat edin İran vatandaşı ölmedi.