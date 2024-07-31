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İsmail Haniye'ye suikast nasıl yapıldı? A Haber'de çarpıcı "İran" açıklamaları: Yerel istihbarat ajanlarıyla sızma baskın! F-35 uçaklarıyla yapıldı

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'da uğradığı suikast sonucu şehit edildi. Peki saldırı nasıl gerçekleşti? Suikastın arkasında İran'ın parmağı var mı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakı Caşın, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Savaşın ikinci safhasının açıldığını belirten Caşın, "Senaryo önceden hazırlanmıştır. ABD ile paylaşılmıştır." dedi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 31.07.2024 12:05 Güncelleme: 31.07.2024 12:21
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İsmail Haniye’ye suikast nasıl yapıldı? A Haber’de çarpıcı İran açıklamaları: Yerel istihbarat ajanlarıyla sızma baskın! F-35 uçaklarıyla yapıldı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte şehit edildi.

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İsmail Haniye’ye suikast nasıl yapıldı? A Haber’de çarpıcı İran açıklamaları: Yerel istihbarat ajanlarıyla sızma baskın! F-35 uçaklarıyla yapıldı

Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'da bulunuyordu.

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Haniye suikastında İran’ın parmağı var mı? A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler: Bu iş İran ile ortak yapım bir suikasttır

Peki saldırı nasıl gerçekleşti? Suikastın arkasında İran'ın parmağı var mı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakı Caşın, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.


İşte o açıklamalarından satır başları;

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Haniye suikastında İran’ın parmağı var mı? A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler: Bu iş İran ile ortak yapım bir suikasttır

"AYNI GECE İKİ SALDIRI"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın:

Tüm İslam dünyasına geçmiş olsun. Dün gece yapıldı bütün saldırı aslında bunu söyleyelim. Benim kanaatime göre aynı gecede iki saldırı yapıldı. Bu planlı bir saldırı.

Bu saldırı Hamas örgütünü sora erdirir mi? Liderin ölmesi daha önce çocuklarını ve torunlarını öldürdüler.

İran'ın Hamas liderini koruyamaması… Dikkat edin İran vatandaşı ölmedi.

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Haniye suikastında İran’ın parmağı var mı? A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler: Bu iş İran ile ortak yapım bir suikasttır

İran karşı misilleme yapar mı? Ben Hava Kuvvetleri'nden geliyorum. Bu bana göre 31 Temmuz'u 30'a bağlayan gecede İsrail – Hizbullah savaşının yeni bir sayfasıdır. Tarih bunu böyle yazacak.

İsrail, İran hedefimdir dedi. Kalbinde Tahran'da vurdu. Bu İran için kabul edilebilecek bir lokma değil. Çok ağır bir şey.