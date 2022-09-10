İskece Müftülüğüne Mustafa Trampa seçildi!

Batı Trakya'nın İskeçe şehrinde yaşayan Türkler, 83 camide yapılan oylamayla yeni müftülerini seçti. Cuma namazının ardından adaylardan birinin lehine el kaldırmak suretiyle yapılan oylama sonucunda, yeni müftü Mustafa Trampa oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trampa'yı telefonla arayarak tebrik etti.

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