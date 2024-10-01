İşgalin yeni adresi Lübnan! Katliam tankları harekete geçti

8 Ekim’den itibaren Gazze’de katliam yapan terör devleti İsrail işgalin yeni adresi olan Lübnan’a katliam tanklarını soktu. Bölgeye havadan ve karadan saldırılar yapılıyor. Gazze’de olduğu gibi yine hedefte siviller var. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler hem işgali hem dünyanın nereye gittiğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

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