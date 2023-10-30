30 Ekim 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İşgal altındaki Doğu Kudüs İsrail polisi 1 Filistinliyi öldürdü ortalık karıştı! A Haber bölgede
Katil İsrail, Gazze şeridine ölüm yağdırırken işgal ettiği Doğu Kudüs’te terör estirmeye devam ediyor. Benzin istasyonunda bir Filistinli polis saldırdığı iddiasıyla öldürüldü. Bu olaydan sonra protestolar başladı. İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün sözde asker ve polisleri insanların üzerine yine lağım gibi kokan kimyasal sudan sıkarak müdahale etti. Son gelişmeleri Kudüs’ten A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.