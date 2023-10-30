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İşgal altındaki Doğu Kudüs İsrail polisi 1 Filistinliyi öldürdü ortalık karıştı! A Haber bölgede

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Giriş: 30.10.2023 23:33
Katil İsrail, Gazze şeridine ölüm yağdırırken işgal ettiği Doğu Kudüs’te terör estirmeye devam ediyor. Benzin istasyonunda bir Filistinli polis saldırdığı iddiasıyla öldürüldü. Bu olaydan sonra protestolar başladı. İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün sözde asker ve polisleri insanların üzerine yine lağım gibi kokan kimyasal sudan sıkarak müdahale etti. Son gelişmeleri Kudüs’ten A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
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