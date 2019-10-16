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16.10.2019

İş dünyasından Barış Pınarı'na destek, vatandaşlara kritik uyarı

Gelen son dakika bilgisine göre; Suriye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyasında destek açıklaması geldi. İş dünyasının önde gelen isimleri sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı da vatandaşları uyardı.

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