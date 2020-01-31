Irkçı Yunan vekile Selçuk Bayraktar'dan anlamlı cevap!

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bayraktar, #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle paylaştığı gönderisinde, "Biz O'nu en yükseğe çekmek için gökleri bile yırtarız... 🇹🇷" ifadelerine yer verdi.