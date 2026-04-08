İran masada elini güçlendirdi: ABD ve İsrail’in 40 günlük harekatı sonuçsuz mu kaldı?

Dünyanın kilitlendiği Orta Doğu denkleminde 40 gün süren şiddetli çatışmaların ardından gelen ateşkes ilanı, bölgedeki güç dengelerini yeniden tartışmaya açtı. A Haber ekranlarında süreci değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Acar, ABD ve İsrail’in tüm askeri üstünlüğüne rağmen İran’ı dize getiremediğini ve Tahran yönetiminin 10 maddelik teklifinin müzakerelerin ana ekseni haline geldiğini vurguladı. Acar, sahadaki askeri hedeflerin vurulmasına rağmen siyasi iradenin kırılamadığına dikkat çekerek, İran’ın masadan stratejik bir kazanımlarla kalktığını ifade etti.

