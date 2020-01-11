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11.01.2020

İran itiraf etti: Uçak kazayla vuruldu! Şimdi ne olacak? Uzman isim yorumladı...

İran'daki uçağın füzeyle düşürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı sonrasında Ukrayna tarafı, ABD'nin kendileriyle "çok önemli veriyi" paylaştığını belirtti. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu olayın ardından NATO, ABD ve Ukrayna'dan açıklamalar geldi. Yaşanan gelişmelerden sonra uçağın "Pilotaj hatası" ya da "Teknik bir arazı" nedeniyle düştüğünün belirten İran'dan itiraf geldi. İran Ordusu, Dışişleri Bakanı Zarif ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani uçağın kazara vurulduğunu açıkladı. İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı için özür diledi. Zarif, "Üzüntülü bir gün. Silahlı kuvvetlerin soruşturmasının ilk sonucu: ABD'nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata, faciaya yol açtı. Çok pişmanız. Halkımızdan, kurbanların ailelerinden ve etkilenen tüm milletlerden özür dileriz." ifadelerini kullandı. Terör ve güvenli uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınına bağlanarak konu hakkındaki görüşlerini paylaştı. Coşkun Başbuğ, "Olayın ilk haberi geldiğinde de olayın düşüşünün normal olmadığını bunun başka bir sebebi olabileceğini öngörmüştük. Askeri, siyasi ve ekonomik boyutları olacak. Bu işin hukuki boyutu olacak. Çünkü kaza da olsa saldırı da olsa inanılmaz tazminatlar İran'ı bekliyor." sözlerine verdi. İşte Coşkun Başbuğ'un açıklamalarıyla ilgili tüm detaylar...
Son dakika: İran ordusu uçağın kazayla vurulduğunu açıkladı! SON DAKİKA: İRAN ORDUSU UÇAĞIN KAZAYLA VURULDUĞUNU AÇIKLADI!
İran Ukrayna uçağının yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı! Peki şimdi ne olacak? İRAN UKRAYNA UÇAĞININ 'YANLIŞLIKLA' DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI! PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

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