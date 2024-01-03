İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye’ye geliyor! Görüşmenin gündem maddesi terörle mücadele

2024 yılının ilk yurtdışı konuğu, İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi olacak. Yüksek düzeyli iş birliği konseyinin 8. Toplantısı için gelecek olan Reisi ile Erdoğan başta Gazze İsrail savaşı olmak üzere, Suriye ve Güney Kafkasya’daki durumu ele alacak. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve terörle mücadele konuları da görüşülecek.

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