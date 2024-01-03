03 Ocak 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye’ye geliyor! Görüşmenin gündem maddesi terörle mücadele
2024 yılının ilk yurtdışı konuğu, İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi olacak. Yüksek düzeyli iş birliği konseyinin 8. Toplantısı için gelecek olan Reisi ile Erdoğan başta Gazze İsrail savaşı olmak üzere, Suriye ve Güney Kafkasya’daki durumu ele alacak. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve terörle mücadele konuları da görüşülecek.