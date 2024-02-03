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Irak'ın kuzeyinden acı haber! MSB duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit oldu

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Giriş: 03.02.2024 15:56
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada iki askerimizin de yaralandığı belirtildi. İşte detaylar...
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