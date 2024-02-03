03 Şubat 2024, Cumartesi
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Irak'ın kuzeyinden acı haber! MSB duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada iki askerimizin de yaralandığı belirtildi. İşte detaylar...