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Irak'a terör örgütü baskısı sürüyor! Ankara'dan Irak'a yapılan kritik ziyaretler ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 12:32
Irak'a terör örgütü PKK baskısı sürüyor. Peş peşe yapılan kritik ziyaretlerde Ankara ne mesaj verdi? Merak edilen detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.
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