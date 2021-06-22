22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İP'li vekilin 15 kaçak yapısının yıkımına başlandı! Türkkan'ın korumalarından gazetecilere saldırı!

İP'li vekilin 15 kaçak yapısının yıkımına başlandı! Türkkan'ın korumalarından gazetecilere saldırı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2021 14:23
Kocaeli’de İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan’a ait 15 kaçak yapıyla ilgili yıkım kararının kesinleşmesinin ardından çiftlikte dün tahliye gerçeklemişti. Ekipler bugün yıkım çalışmalarına başladı. Yıkım alanında çekim yapan gazetecilere, Türkkan'ın korumaları saldırdı. 4 kişi tarafından saldırıya uğrayan İHA muhabiri, "Gelip saldırdılar, 'neyi çekiyorsun' diyerek. Drone'u parçaladılar." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkkan'ın korumalarından gazetecilere saldırı!
Türkkan'ın korumalarından gazetecilere saldırı!
44 uçakla akın akın geliyorlar!
44 uçakla akın akın geliyorlar!
Bakan Koca az önce duyurdu: Aşı yaş sınırı 25'e indi
Bakan Koca az önce duyurdu: Aşı yaş sınırı 25'e indi
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
Marmara'ya ''Suni teneffüs'' | 30 metre derinliğe oksijen verecek cihazlar denize bırakıldı
Marmara'ya ''Suni teneffüs'' | 30 metre derinliğe oksijen verecek cihazlar denize bırakıldı
Kırmızı kategorideki terörist yok edildi
Kırmızı kategorideki terörist yok edildi
ABD'den Afganistan için heyet geliyor
ABD'den Afganistan için heyet geliyor
Jandarmada yerli ve milli makineli tüfek dönemi!
Jandarmada yerli ve milli makineli tüfek dönemi!
İşte MİT'in operasyonun perde arkası!
İşte MİT'in operasyonun perde arkası!
Haritada gösterdi! İstanbul için büyük tehlike
Haritada gösterdi! İstanbul için büyük tehlike
Devlet Bahçeli'den grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu ve TÜSİAD'a sert tepki
Devlet Bahçeli'den grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu ve TÜSİAD'a sert tepki
Terör örgütünün milis işbirlikçisidir!
Terör örgütünün milis işbirlikçisidir!
Daha Fazla Video Göster