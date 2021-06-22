İP'li vekilin 15 kaçak yapısının yıkımına başlandı! Türkkan'ın korumalarından gazetecilere saldırı!

Kocaeli’de İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan’a ait 15 kaçak yapıyla ilgili yıkım kararının kesinleşmesinin ardından çiftlikte dün tahliye gerçeklemişti. Ekipler bugün yıkım çalışmalarına başladı. Yıkım alanında çekim yapan gazetecilere, Türkkan'ın korumaları saldırdı. 4 kişi tarafından saldırıya uğrayan İHA muhabiri, "Gelip saldırdılar, 'neyi çekiyorsun' diyerek. Drone'u parçaladılar." dedi.

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