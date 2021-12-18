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İntihar mı cinayet mi? Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümünde flaş karar

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Giriş: 18.12.2021 15:15
Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen ve Esra Hankulu’nun şüpheli ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun’un  annesi Gülay Uygun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Bir arazide ölü bulunan Uygun’un intihar ettiği belirlendi.
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