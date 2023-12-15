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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mohammed Zakir Mıah ve Chen Zuefeng İstanbul'da yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 08:54
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah ve Çin uyruklu Chen Zuefeng'in Kafes-20 operasyonu kapsamında yakalandığını açıkladı.
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