Dün Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakere görüşmelerinden ateşkes anlaşması çıkmadı ancak sivillerin tahliyeleri için insani koridor açılacak ve geçici ateşkes yapılacak. Peki bu ateşkes nasıl olacak? İnsani koridor nasıl açılacak? Sivil tahliyeleri nasıl yapılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Özgür Tör değerlendirdi.

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