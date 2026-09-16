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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Anderson'dan kritik mesajlar: Gazze ve Türkiye gündemi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Anderson'dan kritik mesajlar: Gazze ve Türkiye gündemi

İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, ülkesinin Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticarete yönelik aldığı karar hakkında açıklamalarda bulundu. Anderson, "Birleşik Krallık artık yaklaşımını değiştiriyor, Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez." ifadelerini kullandı. Büyükelçi, Türkiye-İngiltere ilişkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

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