43 milyonluk düğünde perde aralandı! “Vanlı Kara Haydar”ın eşi her şeyi anlattı

“Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından eşi Çağla Öz'ün 9 saat süren emniyet ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Öz, düğünde 43 milyon liralık takı toplandığı yönündeki anonsun gerçeği yansıtmadığını ve takıların kiralık olmadığını öne sürdü. Bilirkişi raporunda incelenen 97 parçadan 19'unun gerçek altın olduğu belirlenirken, MASAK raporunda hesaplarda 222 milyon liralık para trafiği tespit edildiği belirtildi.