İsrail'in bölgede yeni planı: Mezhep savaşı mı?

Mekke'ye doğru gönderildiği belirtilen bir İHA'nın, yasaklı hava sahasına girmeden düşürüldüğü bildirildi. Husiler suçlamayı reddederken, Riyad kutsal kentlerin güvenliğini kırmızı çizgi olarak açıkladı. Mekke'de drone alarmı yaşanırken, Kabe yakınlarında düşürüldüğü belirtilen İHA sonrası Mekke, Cidde ve Taif için güvenlik önlemleri artırıldı. Husiler ise Mekke'yi hedef almadıklarını açıkladı. Kutsal topraklar tehdit altında mı? Bölgede yeni bir mezhep savaşı riski mi oluşuyor? İsrail'in bölgedeki hamlelerinin olası etkileri neler? Bölgedeki son gelişmeler, olası sonuçları ve gerilimin nasıl evrilebileceği Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İlhan Kaya Ülger tarafından A Haber canlı yayınında değerlendirildi.