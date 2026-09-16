Kasap ve marketlerde yeni dönem! Hazır kıyma satışına yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, et ve et ürünlerine yönelik düzenlemeyle tüketici sağlığı ve gıda güvenliğine ilişkin kuralları sıkılaştırdı. Yeni düzenlemeye göre kasap ve marketlerde önceden hazırlanıp satışa sunulan kıyma yerine, tüketicinin talebi üzerine kıymanın anında hazırlanması esas olacak. Döner, köfte, burger, sucuk ve pastırma gibi ürünlere de yeni standartlar getirilirken, sektörün düzenlemelere uyumu için geçiş sürecinin 31 Mart 2027'de tamamlanması planlanıyor. A Haber muhabiri Abdullah Ünver, Ankara'dan yeni düzenlemenin ayrıntılarını aktardı.