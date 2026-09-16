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Yunanistan provokasyonu sonrası TSK'dan mesaj! 51. Komando Tugayı Söke'de
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yunanistan provokasyonu sonrası TSK'dan mesaj! 51. Komando Tugayı Söke'de

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ege'deki bazı adalara yönelik ziyaretleri ve açıklamalarının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 51. Komando Tugayı'nın Sisam Adası'nın tam karşısındaki Aydın Söke'ye kaydırıldığına ilişkin gelişme gündeme geldi. Türkiye-Yunanistan hattındaki son gelişmeler, gazeteci Güngör Yavuzaslan tarafından A Haber canlı yayınında değerlendirildi. Yavuzaslan, Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayarak bölgedeki güvenlik başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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