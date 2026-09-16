Sebze-meyve soruşturmasında çarpıcı detaylar: Ölü çiftçiler adına bile makbuz düzenlenmişler!

Yaş meyve ve sebze sektörüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemede, bazı firmaların sahte müstahsil makbuzları düzenlediği, maliyetleri yüksek ve arzı düşük göstererek fiyatları etkilediği, hatta ölüler adına sahte makbuz ve faturalar düzenlediği tespit edildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Ömer Er, soruşturmanın detaylarını canlı yayında aktardı.