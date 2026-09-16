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Üreticiye küçükbaş hayvan desteği! 2 milyon TL'ye kadar kredi imkanı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Üreticiye küçükbaş hayvan desteği! 2 milyon TL'ye kadar kredi imkanı

Çanakkale'de "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında, şartları sağlayan üreticilere küçükbaş hayvan alımı için destek sağlanıyor. Proje kapsamında üreticilere 2 milyon TL'ye kadar hayvan alım kredisi imkanı sunuluyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer ve kameraman Birol Güngördü, üreticilere sağlanan desteğin detaylarını aktardı. İlçe Tarım Müdürü İsmail Bilir de A Haber'e yaptığı değerlendirmede, üreticilere verilen küçükbaş hayvan desteği ve kredi imkanları hakkında bilgi verdi.

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