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İngiltere’de denizde facia! Kargo gemisi ve tanker çarpıştı: Büyük bir çevre felaketi

İngiltere'de denizde facia! Kargo gemisi ve tanker çarpıştı: Büyük bir çevre felaketi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.03.2025 18:51
Kuzey Denizi'nde kargo gemisinin petrol tankeriyle çarpışmasının ardından 32 kişi kıyıya çıkarıldı. Bölgede yaşananlar sonrası A Haber muhabiri Alpaslan Düven gelişmeleri aktardı. Düven, kazanın riskli olduğunu belirterek "Petrol ve kimyasal madde taşıdığı düşünülen Amerikan bandrollü geminin bölge için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Yetkililer bugüne kadar ki İngiltere tarihindeki en büyük çevre felaketine neden olabileceğini yönünde açıklamalar yapıyor." dedi.
İngiltere’de denizde facia! Kargo gemisi ve tanker çarpıştı: Büyük bir çevre felaketi
Denizde facia! Büyük bir çevre felaketi
Denizde facia! "Büyük bir çevre felaketi"
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