İngiltere’de denizde facia! Kargo gemisi ve tanker çarpıştı: Büyük bir çevre felaketi

Kuzey Denizi'nde kargo gemisinin petrol tankeriyle çarpışmasının ardından 32 kişi kıyıya çıkarıldı. Bölgede yaşananlar sonrası A Haber muhabiri Alpaslan Düven gelişmeleri aktardı. Düven, kazanın riskli olduğunu belirterek "Petrol ve kimyasal madde taşıdığı düşünülen Amerikan bandrollü geminin bölge için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Yetkililer bugüne kadar ki İngiltere tarihindeki en büyük çevre felaketine neden olabileceğini yönünde açıklamalar yapıyor." dedi.