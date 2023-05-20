İngiliz medyasında muhalefete yeni taktik! Financial Times’tan Kılıçdaroğlu’na özel tavsiyeler

Batı medyasında HDP destekli Kılıçdaroğlu’na yönelik destek devam ediyor. İkinci tura giderken Kılıçdaroğlu’nun çaresizce milliyetçi kartını oynadığını adeta itiraf eden İngiliz Financial Times gazetesi yeni strateji için "Çaresizlik sinyalleri veriyor" diyerek CHP'nin eski bir milletvekilinin ağzından Kılıçdaroğlu'na tavsiyelerini sıraladı. Financial Times, HDP'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu için "Sakin, yetenekli, kararlı bir lider portresi sunması gerekiyor." dedi. Ayrıca "Muhalefetin stratejisi, morali bozuk tabanı sağlamlaştırmalı." uyarısında bulundu.

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