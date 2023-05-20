20 Mayıs 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İngiliz medyasında muhalefete yeni taktik! Financial Times’tan Kılıçdaroğlu’na özel tavsiyeler
Batı medyasında HDP destekli Kılıçdaroğlu’na yönelik destek devam ediyor. İkinci tura giderken Kılıçdaroğlu’nun çaresizce milliyetçi kartını oynadığını adeta itiraf eden İngiliz Financial Times gazetesi yeni strateji için "Çaresizlik sinyalleri veriyor" diyerek CHP'nin eski bir milletvekilinin ağzından Kılıçdaroğlu'na tavsiyelerini sıraladı. Financial Times, HDP'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu için "Sakin, yetenekli, kararlı bir lider portresi sunması gerekiyor." dedi. Ayrıca "Muhalefetin stratejisi, morali bozuk tabanı sağlamlaştırmalı." uyarısında bulundu.