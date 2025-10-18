İngiliz istihbaratı: Çin ulusal güvenliğimize tehdit

İngiltere iç istihbaratından gelen açıklamalar sonrası ilişkilerin gerildiği Çin, "casusluk" suçlamalarıyla karşı karşıya. İngiliz istihbaratı, Çinli casusların ülke içerisindeki faaliyetlerinin tespit edildiği ve engellendiği iddiasında bulunurken, Pekin ise bu iddiaları reddediyor. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra’dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN