İngiliz istihbaratı: Çin ulusal güvenliğimize tehdit

Giriş: 18.10.2025 01:32
İngiltere iç istihbaratından gelen açıklamalar sonrası ilişkilerin gerildiği Çin, "casusluk" suçlamalarıyla karşı karşıya. İngiliz istihbaratı, Çinli casusların ülke içerisindeki faaliyetlerinin tespit edildiği ve engellendiği iddiasında bulunurken, Pekin ise bu iddiaları reddediyor. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra’dan aktardı.
