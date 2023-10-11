İngiliz bakanın panik anları! Sığınağa koştu

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından destek için İsrail'e gitti. Ancak büyük bir korku yaşadı. Cleverly Hamas'ın roket alarmı sonrası sığınağa koştu.

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