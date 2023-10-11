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Gazze’nin büyümeyen çocukları! Anneler evlatsız çocuklar nefessiz kaldı

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Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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Gazze’nin büyümeyen çocukları! Anneler evlatsız çocuklar nefessiz kaldı

Eli kanlı İsrail'in bombardımanı sonrası Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Nice canlar, müdahale edilemediği için enkaz altında can veriyor. İşte Gazze'nin büyümeyen çocukları...

YAŞLARI HİÇ BÜYÜMEDİ

Kimisi 3 Kimisi 5 yaşında. Kimi daha anne kucağında. Tek suçları Gazze'de doğmak, bedeliyse Gazze'de ölmek oldu on yıllardır.

DÜNYANIN SÖYLEYECEK SÖZÜ YOK

İsrail'in bombalar yağdırıp yıktığı binaların altında kaldılar. Hala nefes alanlar hastaneye taşındı. Onlardan biri. İki eliyle sımsıkı kapattı kulaklarını. Yıllar önce dünyaya sırtını dönen Hanzala gibi.

DÜNYANIN SÖYLEYECEK SÖZÜ YOK

Zaten dünyanın da ona söyleyecek tek bir sözü olamazdı. Yan yana oturup bir sedyeyi paylaştılar. Dünyaları paylaşamayanlar yüzünden. Sadece bedenleri değil ruhları da yaralı.

ÇOCUĞU ÇOCUK TESELLİ EDER

İçlerinden biri ağlıyor. Gözünün yaşını silecek bir annesi de yok yanında. Çünkü ağlayan bir çocuğu bir çocuğun teselli ettiği yerdir Gazze. Çocuklar öldü. Çocuklar aç öldü, diyor… Duyan? Duyan yok yine!!!

İSRAİL-HAMAS SAVAŞI!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Gazze’nin büyümeyen çocukları! GAZZE'NİN BÜYÜMEYEN ÇOCUKLARI!
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