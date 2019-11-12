İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurie neden İstanbul'daydı?

İstanbul Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurie’nin ölümüyle ilgili tartışmalar devam ediyor. İngiliz Le Mesurie neden İstanbul’daydı? Suriye’deki görevi neydi? Güvenlik ve Terör Uzmanı Yusuf Alabar İngiliz ajan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem Özel programında eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurie'nin ölü bulunmasıyla ilgili konu masaya yatırıldı. Güvenlik ve Terör Uzmanı Yusuf Alabar, olayı tüm yönleriyle anlattı.

"BÖYLE BİR ORGANİZASYONLA HANGİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI ANGAJE OLMAK İSTEMEZ"

Neden bu adamın İstanbul'daki ikameti önemli? Suriye'de ne yapıyorlar? diye konuşan Alabar, "Ben bunla ilgili yapmış olduğum çalışmada, bu Beyaz Baretliler'in bu zamana kadar Suriye coğrafyasında gerçekten de yerle yeksan edilmiş binaların içerisinde çoluk çocuk bayağı bir insanı çıkardılar. Bu yüzden oradaki varlıklarına onay verildi. Fakat 4 bin 700'e yakın çalışanı var. Halep'te, Hama'da, Humus'ta ve İdlib'te birçok noktada çok etkin bir organizasyon. Şimdi 4 bin 700'e yakın çalışan bu zamana kadar 150 bine yakın sivil ile iştirak etmiş. 20 bine yakın insanı ölü ya da sağ enkaz altından cesedini çıkartmış. Şimdi böyle bir organizasyonla hangi istihbarat teşkilatı angaje olmak istemez. Herkes ister çünkü canlı istihbarat kaynağı. Yani adam Halep'te de var, Hama'da da var. Humus'ta da var." dedi.



"İNGİLİZ İSTİHBARATI ADINA BİLGİ TOPLUYOR"



Alabar, "Şimdi bu Beyaz Baretliler'e James Edward'ın kurduğu 'Mayday Rescue' diye bir firma var. Bir şekilde destek veriyor. İşte destek verme esnasında bu Beyaz Baretliler'den İngiliz istihbaratı adına her noktadan bilgi toplanıyor. Hatta ben bu konu ile ilgili olarak en çok şüphe etmemiz gerek bazı noktalar var. Beyaz Baretliler ve 'Mayday Rescue' neden Batı'yla bu kadar iltisaklı gerçekten hakikat payı var mı? Beyaz Baretliler 2016 yılında Nobel adayı oluyor. Şimdi birisi Nobel adayı oluyorsa ben bu konu ile ilgili 'bir dakika ne oluyor?' demek için önemli bir sebep. 2017'de de en iyi kısa filmi oluyor Oscar'da. Nobel'in de Oscar'ın da desteklediği bir oluşum bu." İfadelerini kullandı.