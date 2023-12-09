İngiliz ajan Çöl Kraliçesi Gertrude Beel! Orta Doğu’yu nasıl böldü? Osmanlı planı neydi?

O 1. Dünya Savaşı’nın ardından bugünkü Orta Doğu sınırlarını çizen bir İngiliz ajanıydı. Arap dünyası ona "Çölün Kızı" ve "Irak'ın Taçsız Kraliçesi" lakabını takmıştı. Tarih kaynakları, ünlü İngiliz casus Arabistanlı Lawrence'ı ön plana çıkarsa da “Lawrence'ın akıl hocası Gertrude Bell’di. Bugün Gazze'de yaşanan İsrail soykırımının kilometre taşları Gertrude Bell tarafından o yıllarda döşenmişti. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, hayatı Hollywood filmlerine konu olan İngiliz ajanı Bell'in Orta Doğu'yu nasıl parçaladığını yazdı. İşte tüm detaylar…

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