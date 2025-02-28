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İmralı’nın tarihi çağrısı nasıl okunmalı?

İmralı’nın tarihi çağrısı nasıl okunmalı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 18:14
İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısı, sokakta farklı yankılar uyandırdı. Vatandaşlar, "Terörsüz Türkiye için tarihi bir adım" derken, kimileri de "Sonuca bakacağız, önemli olan uygulama" yorumunda bulundu. Diyarbakır Anneleri ise tek bir dilekte birleşti: "Çocuklarımız evine dönsün." Halkın görüşleri ve sürece dair tüm detaylar A Haber ekranlarında.
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İmralı’nın tarihi çağrısı nasıl okunmalı?
İmralı’nın tarihi çağrısı nasıl okunmalı?
İmralı’nın tarihi çağrısı nasıl okunmalı?
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