İmralı’nın tarihi çağrısı nasıl okunmalı?

İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısı, sokakta farklı yankılar uyandırdı. Vatandaşlar, "Terörsüz Türkiye için tarihi bir adım" derken, kimileri de "Sonuca bakacağız, önemli olan uygulama" yorumunda bulundu. Diyarbakır Anneleri ise tek bir dilekte birleşti: "Çocuklarımız evine dönsün." Halkın görüşleri ve sürece dair tüm detaylar A Haber ekranlarında.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN