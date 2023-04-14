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İMECE'nin uzay yolculuğu başlıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan A Haber özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 14.04.2023 08:24
Güncelleme:14.04.2023 08:24
Yerli ve milli imkanlarla üretilen İMECE uydusu bugün uzaya fırlatılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmece'nin Türkiye'nin uzay yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Bakan Varank A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
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