İMECE'nin uzay yolculuğu başlıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan A Haber özel açıklamalar

Yerli ve milli imkanlarla üretilen İMECE uydusu bugün uzaya fırlatılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmece'nin Türkiye'nin uzay yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Bakan Varank A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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