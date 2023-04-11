11 Nisan 2023, Salı
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İMECE’nin fırlatma operasyonu ertelendi! TÜBİTAK’tan açıklama geldi
Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonunun ertelendiği bildirildi. TÜBİTAK'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada İMECE uydusunu yörüngesine taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu Spacex firmasının, fırlatmayı bugün yapmanın mümkün olmadığını resmi olarak bildirdiği aktarıldı. Açıklamada, şu an itibarıyla bir gün ertelenen fırlatmanın kesin tarih ve saatinin bilahare bildirileceği kaydedildi. Öte yandan Spacex'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da ekiplerin hava durumunu takip ettiği belirtildi.