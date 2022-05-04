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İmamoğlu’nun HDP ile yakınlığı tepki çekti! “İBB otobüsüyle Rize’de miting yaptı” iddiası

A Haber
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Giriş: 04.05.2022 08:58
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP ile yakın ilişkisi ve PKK yandaşlarını belediyede istihdam etmesi nedeniyle Rize'de protesto edildi. "Kahrolsun PKK ve işbirlikçileri" pankartı açıldı. İmamoğlu'nun Karadeniz turunda belediye ait otobüsü kullandığı da iddia edildi.
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