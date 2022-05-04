04 Mayıs 2022, Çarşamba
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İmamoğlu’nun HDP ile yakınlığı tepki çekti! “İBB otobüsüyle Rize’de miting yaptı” iddiası
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP ile yakın ilişkisi ve PKK yandaşlarını belediyede istihdam etmesi nedeniyle Rize'de protesto edildi. "Kahrolsun PKK ve işbirlikçileri" pankartı açıldı. İmamoğlu'nun Karadeniz turunda belediye ait otobüsü kullandığı da iddia edildi.