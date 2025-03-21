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İmamoğlu İnşaat 3 yılda 117 taşınmaz almış! Muz kolilerinde para taşıma

İmamoğlu İnşaat 3 yılda 117 taşınmaz almış! Muz kolilerinde para taşıma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.03.2025 09:51
Yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun el konulan şirketi hakkında MASAK raporunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Rapora göre, Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaatı’nın 3 yılda 117 taşınmaz aldığı tespit edildi. Taşınmazların neden alındığı ve şirketteki para artış kaynağı ise bulunamadı. Öte yandan paraların ise belediyenin çakarlı arabalarında çanta ya da muz kolilerin taşındığı iddia edildi. Örgüt yöneticilerinin ise ses geçirmeyen bir içki mahseninde buluşup planlar yaptığı konuşuluyor.
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İmamoğlu İnşaat 3 yılda 117 taşınmaz almış! Muz kolilerinde para taşıma
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