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İmamoğlu ile Nuhoğlu arasındaki rüşvet çarkı! İhale karşılığında villalar

İmamoğlu ile Nuhoğlu arasındaki rüşvet çarkı! İhale karşılığında villalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.03.2025 10:44
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İBB'ye yapılan terör ve yolsuzluk operasyonunun detaylarına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İBB’den 15 gün önce 2.1 milyarlık ihale alan ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Ali Nuhoğlu’nun 1.5 milyarlık 3 villayı İmamoğlu İnşaat’a sadece 15 milyon liraya verdiği belirlendi.
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İmamoğlu ile Nuhoğlu arasındaki rüşvet çarkı! İhale karşılığında villalar
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