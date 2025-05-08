İmamoğlu dosyasında ’gizli tanık’ yalanı! Algı operasyonuna soruşturma

CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında para ve kirli trafik ortaya çıkarken yolsuzluğu örtbas çabası için sosyal medyada troller algı çabasına girmiş durumda. Trollerin bir örneği daha ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde sözde "gizli bir tanığın", Ekrem İmamoğlu dosyasında 5 erkek ve 3 kadın olmak zorla gizli tanık olarak getirildikleri ve psikolojik işkenceye uğradıkları yalanı atıldı. Sözde gizli tanığın sözlerinin yer aldığı bu görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı.

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