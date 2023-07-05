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İmamoğlu "değişim" sitesi açtı! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu başkanlık savaşı başladı mı?

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 13:06
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir süredir üzerinde çalıştığı değişim manifestosunu bugün kamuoyu ile paylaşacak. Öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun ekibi 'İktidar için değişim' isimli bir internet sitesini dün yayına soktu. O sitede değişimin nasıl olması gerektiği satır satır anlatılıyor. Peki İmamoğlu "değişim" sitesi açtı, Kılıçdaroğlu'nun hamlesi ne olacak? Kılıçdaroğlucular mı, İmamoğlucular mı? CHP'de kimler "Kılıçdaroğlu" kimler "İmamoğlu" diyor? Kılıçdaroğlu'nun karşı atağı ne olacak? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Oğuzlu değerlendirdi.
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