AK Parti'ye FETÖ'nün siyasi ayağı iması yaparak tepkileri üzerine çeken ve AK Partili vekillerle davalık olan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, bu kez de darbe açıklamasıyla konuşuluyor. İlker Başbuğ’dan yine darbe iması mı? 27 Mayıs darbesi üzerinden verilen mesaj ne anlama geliyor? A Haber'e konuk olan Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ile Gazeteci Metin Özkan, İlker Başbuğ'un sözlerini değerlendirdi.