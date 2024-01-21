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İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzayda

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Giriş: 21.01.2024 14:42
Türk Astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonunda. İlk hafta neler yapılacak? Ayrıntıları konuğumuz Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan aktardı.
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzayda
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzayda
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