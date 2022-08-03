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İlk tahıl gemisi İstanbul'da! Dünyanın gözü bu rotada

A Haber
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Giriş: 03.08.2022 08:29
Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü 'Razoni' adlı kuru yük gemisi akşam saatlerinde ulaştığı İstanbul boğazına demir attı. Tahıl koridoru Türkiye'yi dünyada nasıl bir konuma yükseltti? Tahıl koridorunun ardından barış masası kurulur mu? Hava Kuvvetleri İstihbarat Eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Dünyanın gözü bu rotada
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