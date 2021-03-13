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İlk sonuçlar açıklandı! İkinci doz Kovid-19 aşısı yaptıran kaç kişi virüse yakalandı?

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Giriş: 13.03.2021 10:13
Güncelleme:13.03.2021 10:18
Koronavirüs aşısının iki dozunu yaptırıp bağışıklık kazanan 1 milyon 300 bin kişiden 852'sinin Covid-19 tanısı aldığını, 53'ünün hastanede yattığını, 5 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyleyen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Yoğun bakımda yatan kişilerden entübe olan ya da hayatını kaybeden yok. Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor. Zaten aşıda da amaç insanların ağır hastalık geçirmesini engellemek" dedi.
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