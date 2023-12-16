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İlim Yayma Ödülleri Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.12.2023 21:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'ne katıldı.
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