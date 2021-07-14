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İletişim Başkanlığından tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu! Türkiye Geçilmez!

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Giriş: 14.07.2021 00:25
Güncelleme:14.07.2021 00:33
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz videosu tüyleri diken etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ''Türkiye Geçilmez!'' sözleriyle paylaştığı videoda Türk milletinin bağımsızlığa verdiği değer, 1. Dünya Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadar gösterilen kahramanlıklar vurgulandı.
İletişim Başkanlığından tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu!
İletişim Başkanlığından tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu!
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