İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu! Şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan filmin çekimleri başladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Eren Bülbül hep 15 yaşında. Hayalleri, sevdaları ve heyecanları hep 15 yaşında. Senin o asil duruşunu, iman dolu bakışını, sonsuz vatan aşkını herkese anlatacağız. İyi ki varsın Eren. Erenimiz’in hayatını anlatan filmin çekimleri başladı.'' ifadelerini kullandı.