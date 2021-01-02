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İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu! Şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan filmin çekimleri başladı

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Giriş: 02.01.2021 22:04
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Eren Bülbül hep 15 yaşında. Hayalleri, sevdaları ve heyecanları hep 15 yaşında. Senin o asil duruşunu, iman dolu bakışını, sonsuz vatan aşkını herkese anlatacağız. İyi ki varsın Eren. Erenimiz’in hayatını anlatan filmin çekimleri başladı.'' ifadelerini kullandı.
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