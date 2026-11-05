İletişim Başkanı Duran: Provokasyonlara karşı teyakkuz halindeyiz

"Ortak Gelecekte Biriz" İletişim Kampanyası lansmanında tarihi mesajlar veren İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terörün gölgesinden tamamen kurtulan bir Türkiye'nin yeni bir kalkınma ve refah dönemine adım attığını vurguladı. Emperyalist güçlerin bölge üzerinde bir asırdır kurguladığı senaryoların bozulduğunu ifade eden Duran, TBMM'de 467 milletvekilinin ortak iradesiyle kabul edilen tarihi adıma dikkat çekerek, toplumsal birliğin güçlenmesinden rahatsız olan odakların provokasyon girişimlerine karşı devletin teyakkuz halinde olduğunu duyurdu.