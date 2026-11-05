-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Yokuş aşağı kayan araç kadını sürükledi: Kaza anı güvenlik kamerasında
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Yokuş aşağı kayan araç kadını sürükledi: Kaza anı güvenlik kamerasında

Eskişehir'de yokuştan kayan otomobil arkasındaki kadını da sürükledi. Kayan otomobil başka bir araca çarparak durabildi. Kadın ölümden döndü.

Emekli ve memur maaşlarında yeni zam hesabı! 65 yaş üstüne yeni sistem: Kim ne kadar alacak?
Sonraki Video
Emekli ve memur maaşlarında yeni zam hesabı! 65 yaş üstüne yeni sistem: Kim ne kadar alacak?
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar