20 Mayıs 2023, Cumartesi
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İkinci tur öncesi yeni seçim anketi! Sinan Oğan'ın oylarının yönü belli oldu! Recep Tayyip Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan en yakın rakibi olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı. Ancak yüzde 50+1 kuralı nedeniyle seçimler ikinci tura kalırken, ilk turda yüzde 5,2 oy alan Sinan Oğan'ın oylarının hangi adaya kayacağı da ikinci tur için önem arz ediyor. Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber ekranlarında Sinan Oğan'a oy veren seçmenin kime oy vereceğine yönelik yapılan son anketin sonuçlarını açıkladı. Sinan Oğan'ın seçmeni Erdoğan'ı mı Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? İşte detaylar...