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İkinci tur öncesi yeni seçim anketi! Sinan Oğan'ın oylarının yönü belli oldu! Recep Tayyip Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

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Giriş: 19.05.2023 22:44
Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan en yakın rakibi olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı. Ancak yüzde 50+1 kuralı nedeniyle seçimler ikinci tura kalırken, ilk turda yüzde 5,2 oy alan Sinan Oğan'ın oylarının hangi adaya kayacağı da ikinci tur için önem arz ediyor. Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber ekranlarında Sinan Oğan'a oy veren seçmenin kime oy vereceğine yönelik yapılan son anketin sonuçlarını açıkladı. Sinan Oğan'ın seçmeni Erdoğan'ı mı Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? İşte detaylar...
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