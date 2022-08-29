29 Ağustos 2022, Pazartesi
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İhtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı! 1.300 TL kırtasiye yardımını kim alacak?
Okulların açılmasına kısa bir zaman kala öğrencilerin defter, kitap ve diğer kırtasiye masrafları için velilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.300 TL yardım yapılacak. Peki kimler bu yardımı alabilecek ve başvuralar nasıl yapılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.