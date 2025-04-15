15 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İhbara giden polis memuru kalp krizi geçirip şehit oldu
İhbara giden polis memuru kalp krizi geçirip şehit oldu

İhbara giden polis memuru kalp krizi geçirip şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2025 18:16
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da görevi sırasında kalp krizi geçirip, şehit olan polis memuru Esat Koyuncu ile ilgili mesaj paylaştı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Esat Koyuncu; görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi. (
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İhbara giden polis memuru kalp krizi geçirip şehit oldu
İhbara giden polis memuru kalp krizi geçirip şehit oldu
İhbara giden polis memuru kalp krizi geçirip şehit oldu
Haracı kabul etmeyince evi kurşunladı!
Haracı kabul etmeyince evi kurşunladı!
AK Parti: Araştırılsın - CHP: Araştırılmasın
AK Parti: Araştırılsın - CHP: Araştırılmasın
Özgür Özel, Erdoğan’a manevi tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Erdoğan'a manevi tazminat ödeyecek
CHP sokak çağrısı ile neyi amaçlıyor?
CHP sokak çağrısı ile neyi amaçlıyor?
Şehidin yürek yakan mesajı!
Şehidin yürek yakan mesajı!
Firari FETÖ’cüden CHP’ye sokak çağrısı
Firari FETÖ'cüden CHP'ye sokak çağrısı
7 yaşındaki Cumali 4 gündür kayıp!
7 yaşındaki Cumali 4 gündür kayıp!
İstanbul’da toplu ulaşım krizi kapıda
İstanbul'da toplu ulaşım krizi kapıda
DEM: Fesih kongresinin tarih bilgisi bizde yok
DEM: Fesih kongresinin tarih bilgisi bizde yok
Halkın değil seçkinleri CHP’si!
Halkın değil seçkinleri CHP’si!
İmamoğlu kurultay için ifade verecek
İmamoğlu kurultay için ifade verecek
Daha Fazla Video Göster