İhbara giden polis memuru kalp krizi geçirip şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da görevi sırasında kalp krizi geçirip, şehit olan polis memuru Esat Koyuncu ile ilgili mesaj paylaştı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Esat Koyuncu; görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi. (

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